Армения это страна-агрессор - президент Института муниципального развития России

БАКУ /Trend/ - Армения - страна-агрессор и захватническое государство.

Об этом сказал действительный член Российской муниципальной академии, президент Института муниципального развития РФ, профессор Сергей Кирсанов в письме, адресованном директору Института экономики НАНА, доктору экономических наук, профессору Назиму Иманову, сообщает в четверг Trend.

В письме ученый написал, что поддерживает позицию Азербайджана: "Выражаю солидарность гражданским лицам, которые сегодня подвергаются обстрелам, и всему азербайджанскому народу. Надеюсь, что усилиями мирового сообщества будет достигнут режим прекращения огня и выполнены условия, необходимые для возобновления мирных переговоров".

(Текст: Кямаля Сеидова.)