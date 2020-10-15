Армения это страна-агрессор - президент Института муниципального развития России
БАКУ /Trend/ - Армения - страна-агрессор и захватническое государство.
Об этом сказал действительный член Российской муниципальной академии, президент Института муниципального развития РФ, профессор Сергей Кирсанов в письме, адресованном директору Института экономики НАНА, доктору экономических наук, профессору Назиму Иманову, сообщает в четверг Trend.
В письме ученый написал, что поддерживает позицию Азербайджана: "Выражаю солидарность гражданским лицам, которые сегодня подвергаются обстрелам, и всему азербайджанскому народу. Надеюсь, что усилиями мирового сообщества будет достигнут режим прекращения огня и выполнены условия, необходимые для возобновления мирных переговоров".
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Религиозные лидеры мира должны решительно осудить убийство участвовавших в похоронах в Тертере – гаджи Шахин Гасанли
СК A-Qroup поддержала детей, ставших жертвами теракта, взяв на себя все медицинские расходы до их совершеннолетия (ФОТО)
Пусть армянские матери зададут вопрос своему руководству… - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО)
Провокационная деятельность проармянских кругов России не сможет нанести ущерб двусторонним отношениям
Благодарю Всевышнего, что дожил до дня, когда вижу освобождение Карабаха от армянской оккупации – народный артист Расим Балаев
Обстрел Арменией участников похоронной процессии в Тертере - очередное военное преступление - политолог
Статус-кво сломан, ситуация в Карабахе изменилась, переговоры неизбежны - Сергей Михеев на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
Полиция будет предпринимать меры в отношении лиц, не соблюдающих правила в бакинском метро - Эльшад Гаджиев (ФОТО)
Тертер: в результате умышленного обстрела Арменией кладбища в Тертере убиты 3 мирных жителя и 3 - тяжело ранены - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
В оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана ограничено свободное передвижение лиц и транспортных средств
Поступают обращения граждан с просьбой назвать новую станцию метро в честь генерала Полада Гашимова - Бакметрополитен
Сейчас болезнь у заразившихся COVİD-19 протекает тяжелее, чем у переболевших им летом - репортаж из клиники (ВИДЕО)
Молчание международных организаций по поводу армянского вандализма это неуважение к международному праву - депутат
Международные организации, хранящие молчание по поводу армянских зверств, вновь показали свое истинное лицо - депутат