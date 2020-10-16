Современные БПЛА Азербайджана ослабили оборонную систему ВС Армении - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана оснащены всем современным вооружением и военной техникой, необходимой в контрнаступательных операциях для освобождения оккупированных территорий.

Об этом в пятницу сказал Trend полковник запаса, военный эксперт Шаир Рамалданов.

Он отметил, что благодаря этому вооружению азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по ВС Армении: «Несколько месяцев назад руководство Минобороны Азербайджана приобрело у Турции несколько видов вооружения и военной техники, в том числе, ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Байрактар». В Азербайджане несколько видов БПЛА, но самый эффективный среди них БПЛА "Zərbə". Эти беспилотники оказались очень эффективными в нынешних боях. Посредством этих БПЛА из строя были выведены три комплекса баллистических ракет Армении. Только в результате использования БПЛА азербайджанские вооруженные силы уничтожили на сумму около 1 миллиарда долларов военной техники ВС Армении. Этими БПЛА азербайджанская армия уничтожила глубинные огневые точки армянской армии. Выведя из строя баллистические ракеты Армении посредством азербайджанских БПЛА, мы спасли жизни тысяч людей. Этими беспилотниками мы нанесли сокрушительные удары по всем точкам сопротивления армянских войск. Но самое главное, их применением были сведены к минимуму потери среди личного состава азербайджанской армии».

Полковник запаса добавил, что боевые действия азербайджанской армии полностью соответствуют тактике современного боя: «Тем самым мы максимально ослабили силы армянских войск, разгромили их огневые точки и высотные позиции, в первую очередь это связано с тем, что вооружение азербайджанской армии было полностью укомплектовано»

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)