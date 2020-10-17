Хикмет Гаджиев: В Гяндже среди развалин обнаружено удостоверение личности подростка

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском городе Гянджа среди развалин обнаружено удостоверение личности подростка.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«В результате ракетной атаки Армении на азербайджанский город Гянджа, среди обломков было обнаружено удостоверение личности юной девушки Нигяр Аскеровой. Завтра - 18 октября - ее День Рождения»

В результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 17 октября погибли 13 человек, более 50 человек получили ранения, серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.