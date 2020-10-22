Лжец, оккупант и обманщик – мнение арабских читателей о Пашиняне (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Всемирный известный катарский телканал "Aль-Джазира" выставил на своей официальной странице в соцсети Facebook новый «план» премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он показал т.н. "короткий путь к победе".
Данная публикация вызвало насмешки и ироничную реакцию у арабских читателей.
Почти все читатели данного поста открыто и публично заявили что Армения - страна оккупант, а Пашинян лжец и обманщик.
Кроме этого, почти все читатели поддержали Азербайджан.
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