Лжец, оккупант и обманщик – мнение арабских читателей о Пашиняне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный известный катарский телканал "Aль-Джазира" выставил на своей официальной странице в соцсети Facebook новый «план» премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он показал т.н. "короткий путь к победе".

Данная публикация вызвало насмешки и ироничную реакцию у арабских читателей.

Почти все читатели данного поста открыто и публично заявили что Армения - страна оккупант, а Пашинян лжец и обманщик.



Кроме этого, почти все читатели поддержали Азербайджан.