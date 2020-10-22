Зангилан один из малоисследованных в археологическом отношении районов Азербайджана - НАНА

БАКУ /Trend/ - Несмотря на множество исторических памятников, Зангиланский район один из малоисследованных в археологическом отношении районов Азербайджана, сказал в четверг Trend заведующий сектором полевых исследований Института археологии и этнографии НАНА, доктор философии по истории Тевеккюль Алиев.

По его словам, только в середине 70-х годов прошлого века в связи со строительством двух крупных водоканалов (Худаферин – протяженность 38 км, Гыз галасы – протяженность 11 км) совместное соглашение между Ираном и СССР позволило изучить археологические памятники на территории Зангиланского и Джабраильского районов. В 1974 году для изучения участков слияния рек Хекери и Араз была создана комплексная экспедиция. Ученый-этнограф Эмиль Керимов, выехавший в составе экспедиции в села (Хаджалы, Шарифан, Мамедбейли, Зарнали Зангиланского и Худаферин, Гумлах и Хавалы Джабраильского районов), попадающие на территорию водоканала, собрал материалы о занятости, хозяйственной и бытовой жизни населения. Архитектурные памятники региона были изучены Кямилем Мамедзаде. Известный ученый Мешедиханым Нематова исследовала эпиграфические надписи восьмиконечного мавзолея «Мамедбейли» в Зангиланском районе, и мавзолеев «Шыхлар» и «Хубйарлы» в Джабраильском районе, доказав, что они были построены в начале XIV века. Исследователь отметила, что кладбища, на надгробиях которых были надписи в виде фигур овна, относятся к XIV-XV вв.»

Алиев добавил, что после постановления Президиума АН Азербайджана «Об исследовании и изучении памятников в зоне водохранилищ Худаферин и Гыз галасы» № 481 от 18 июня 1978 года – в 1979 году были продолжены археологические исследования на территории площадью около 10 гектаров в Шарифане, на правом берегу реки Хекери. Во время раскопок были найдены и изучены богатый пласт культуры толщиной 3 метра, мавзолей начала XIV века, комплекс бань сложного строения и руины других строений. Среди артефактов было множество керамической посуды, металлические предметы, медная монета конца XVII века.

Ученый добавил, что найденные осколки посуды с селадоновой глазурью из Китая, образцы иранской фаянсовой посуды доказывают, что средневековый город Шарифан поддерживал тесные культурные и экономические связи с другими странами. В целом же археологические материалы показывают, что Шарифан, образовавшийся еще в IX веке как поселение, в XIII-XVII вв. был городом, живущим полноценной и кипучей жизнью: «К сожалению, в последующие годы на этой территории, и в целом, на территории Зангилана исследования не проводились. Освобождение Зангиланского района означает, что наряду с большими созидательными работами, которые в скором времени начнутся в Карабахе, будут возобновлены и научные исследования».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )