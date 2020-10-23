Обращение Армении к НАТО не принесет для нее никаких результатов - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Обращение Армении к НАТО - это еще одна бессмысленная попытка дипломатического наступления Еревана, которая в долгосрочной перспективе не принесет никаких результатов для Армении.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

По его словам, президент Армении утратил понимание геополитики.

«В своем недавнем интервью телеканалу France 24, он заявил о стратегическом сотрудничестве своей страны с Россией, при этом глава армянского государства обращается к альянсу НАТО за помощью. Эти действия, предпринятые президентом Армении, наглядно иллюстрируют по существу политику самоизоляции Армении, хотя публично Ереван восстанавливает связи и с НАТО и с союзниками России», - сказал Тейс.

Он пояснил, что руководители Армении хотят показать миру, что они участвуют как в ОДКБ, так и в НАТО, что является еще одной бессмысленной попыткой дипломатического наступления Еревана, которая в долгосрочной перспективе не принесет никаких результатов для Армении.

«Основная цель Армении - распространять дезинформацию и клевету в отношении Азербайджана и его народа. Армения не пользуется поддержкой ОДКБ в своих военных столкновениях на суверенной территории Азербайджана, нападениях на гражданское население Азербайджана, включая детей и женщин. НАТО, как альянс, не имеет никаких правовых оснований для вмешательства в конфликт для защиты Армении», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)