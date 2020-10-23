В Maрнеули почтили память жертв гянджинского террора

БАКУ /Trend/ - По инициативе Центра интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ), функционирующего в Марнеульском районе Грузии, состоялась церемония почтения памяти погибших во время гянджинского террора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

В церемонии приняли участие молодежь, педагоги и учащиеся ЦИАГ. В "Уголке Гянджи", созданном перед ЦИАГ, демонстрировались портреты детей, погибших и пострадавших во время учиненных Арменией актов вандализма, лозунги "Остановить армянскую агрессию!", "Остановить армянский террор!", “Помолись за Гянджу!", “Остановите смерть детей!” и др., были возложены цветы, зажжены свечи.

На мероприятии выступили исполнительный директор ЦИАГ Рафиг Гуммет и координатор молодежи Атиф Аббасов. Oни заявили, что ракетный обстрел 11 и 17 октября грубо нарушившей режим гуманитарного прекращения огня оккупационной армянской армией жилых зданий в Гяндже, находящейся далеко от фронтовой зоны, служит проявлением фашистской и агрессорской сущности Армении. Террористические акты, в результате которых погибли 24 мирных жителя, в том числе женщины и дети, и пострадали 90 человек, получили решительное осуждение со стороны всей мировой общественности, включая международные организации, а также грузинского общества.