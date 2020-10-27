Азербайджан сдержанно относится к провокациям Армении по всему фронту - заявление

Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 2020 13:33 (UTC+04:00)
Азербайджан сдержанно относится к провокациям Армении по всему фронту - заявление

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, придерживаясь нового режима гуманитарного прекращения огня, сдержанно относится к провокациям Армении по всему фронту и принимает лишь адекватные меры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Пользуясь этим, Армения целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта, особенно на восстановленных участках государственной границы, подготавливая почву для своих дальнейших провокаций. Руководство Армении уже должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта, а являются признанной международным сообществом государственной границей, определяющей полноправные суверенные территории Азербайджана.

Нерушимость государственной границы должна быть обеспечена. Любая провокация в этом направлении расценивается как акт агрессии по отношению к нашей территориальной целостности. С учетом этого, Азербайджан обладает правом уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от его месторасположения", - говорится в заявлении.

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