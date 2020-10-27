В Армении начали требовать отставки Пашиняна

БАКУ/Trend/ - "Мы переживаем одну из позорных и разрушительных страниц нашей истории. Под угрозой находится Армения и будущее армянства. Можно ли изменить ситуацию, внести перелом? Да. Но не при нынешних властях", - говорится в обращении бывшего премьер-министра и экс-министра обороны Вазгена Манукяна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Это правительство должно подать в отставку, передав армии всю власть, причем это должно сделать добровольно, без потрясений, которые могут быть губительными", - отметил Манукян.

Это единственный путь спасения. "В противном случае - мы можем потерять все", - говорится в заявлении.