В польских медиа привлечено внимание к инциденту в Катовице и агрессорской политике Армении против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Представители азербайджанской диаспоры, осуществляющие деятельность за рубежом, продолжают информировать средства массовой информации стран своего проживания о процессах, происходящих в результате совершенных Арменией против нашей страны военных провокаций.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Руководитель Дома Азербайджана в Польше Лала Зейналова в интервью англоязычному телеканалу "ANews" и радио “Wnet” говорила об агрессорской политике Армении против Азербайджана и инциденте, вызванном данной политикой в Катовице.

Руководитель Дома Aзербайджана отметила, что в ответ на широкомасштабное наступление с 27 сентября захватнической Армении на нашу страну по всему фронту, тяжелый артиллерийский обстрел гражданских объектов, расположенных далеко от линии соприкосновения, азербайджанская армия перешла в контрнаступление и в соответствии с международными законами приступила к освобождению наших земель, вот уже 27 лет находящихся под оккупацией.

Наша соотечественница напомнила, что 11 и 17 октября Армения грубо нарушила режим гуманитарного прекращения огня, достигнутый 10 октября между сторонами при посредничестве России. Были нанесены ракетные удары по жилому массиву в городе Гянджа, расположенному далеко от фронтовой зоны, совершены беспощадные террористические акты против гражданских лиц. В результате 25 человек погибли, многие пострадали. Среди них – дети, подростки, малыши, потерявшие обоих родителей. "Призываем мировую общественность и международные организации оказать влияние на правительство Армении, с тем чтобы оно прекратило агрессорскую политику, безотлагательно освободило оккупированные территории Азербайджана, соблюдало нормы международного права", - сказала Л.Зейналова.

Оппонируя на радио “Wnet” послу Армении в Польше Самвелу Мкртычяну, руководитель Дома Азербайджана заявила, что провокация, совершенная армянами во время санкционированной акции азербайджанцев перед зданием театра в Катовице, служит проявлением агрессорской и террористической политики Армении.

Более подробно на следующих линках:

https://www.facebook.com/watch/?v=380627563116659

https://wnet.fm/2020/10/26/ambasador-armenii-nasi-przeciwnicy-robia-jedno-a-potem-przerzucaja-wine-na-druga-strone/