ВС Армении применили запрещенные международными конвенциями бомбы для атаки Барды - Эльчин Амирбеков

Нагорно-карабахский конфликт 29 октября 2020 15:22 (UTC+04:00)
ВС Армении применили запрещенные международными конвенциями бомбы для атаки Барды - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении применили запрещенные всеми международными конвенциями кассетные бомбы для нападения на мирное население азербайджанского города Барда.

Об этом, как передает в четверг Trend ,на брифинге сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

«Смысл этой поездки заключался в том, чтобы вы увидели зверства армян против мирного населения Барды и Тертера своими глазами. Мое послание к вам будет заключаться в просьбе передать обращения правительства Азербайджана к вашей стране и международному сообществу в связи с этим преступлением против человечности и террористическим актом», - сказал Амирбеков.

Амирбеков подчеркнул, что, несмотря на это нападение, в настоящее время жители Барды мобилизованы вокруг своего президента и армии.

«Сегодня очевидно, что правительство Армении вовсе не намерено возвращаться к дипломатическому пути урегулирования конфликта. Несмотря на ведение переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ с целью разрешения конфликта, Армения начала атаку на мирное население Азербайджана», - сказал он.

«Тот факт, что здесь есть представители иностранных СМИ, которые доставляют действительную информацию в странах, которые они представляют, особенно важен, потому что мы сталкиваемся не только с военными атаками, но и с дезинформационной войной, развязанной Арменией, чтобы очернить Азербайджан и возложить вину на нас», - сказал он.

Он также отметил, что боеприпасы, которые использовались для атаки на Барду, запрещены.

«Кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями. Армения использует это, чтобы нанести больший ущерб и увеличить количество жертв. Азербайджан продолжит контрнаступательную операцию по деоккупации своих территорий. Поскольку Армения продолжает нарушать третье по счету соглашение о прекращении огня, это показывает, что они не заинтересованы в мире. Это их выбор, и вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководстве Армении. Азербайджан и дальше будет использовать свое право на восстановление суверенитета оккупированных территорий», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)

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