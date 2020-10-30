Удар по азербайджанскому городу Барда является трагедией - комитет ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Удар по азербайджанскому городу Барда, в результате которого, как сообщается, погиб 21 человек, является трагедией, сказал председатель Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской ассамблеи Совета Европы Пьер-Ален Фридез, передает Trend в пятницу со ссылкой на ПАСЕ.

Он отметил, что гуманитарные последствия конфликта вокруг Нагорного Карабаха вызывают глубокую тревогу, и ситуация будет только ухудшаться, если вовлеченные стороны не будут соблюдать режим прекращения огня.

Фридез сказал, что внес этот вопрос в повестку дня Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам, чтобы парламентарии из 47 государств-членов Совета Европы могли внимательно следить за ситуацией.

«Не за горами зима, и перед нами разворачивается гуманитарная трагедия, усугубления которой можно избежать. Если все стороны будут работать вместе, с помощью международного сообщества, решения могут быть найдены», - заключил он.