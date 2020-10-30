Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО)

Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 2020 17:43 (UTC+04:00)
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО)

БАКУ / Trend / - Весь азербайджанский народ стоит за армией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, председатель русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

«Сегодня мы собрали первую партию гуманитарной помощи для наших бойцов, которые в данную минуту ведут справедливую войну на всех фронтах, изгоняя армянских захватчиков с наших земель. Я думаю, что нашим бойцам это будет приятно.

Мы все хорошо помним, как изгонялись наши люди со своих законных исторических земель. Сегодня наша Община, обращаясь к народу Азербайджана, говорит, что, независимо от национальности и вероисповедания, все люди нашей страны сплотились вокруг нашего Президента. Его обращения и выступления были настолько конкретными и четкими, что их невозможно опровергнуть.

Я хочу выразить искреннюю признательность всему азербайджанскому народу за его стойкость и мужество, а также выразить соболезнования тем людям, которые потеряли на войне своих родных.

Те варварские преступления, которые совершает армянская сторона можно прировнять только к деяниям фашистов.

На поле боя Армения не может победить Азербайджан. Подлость армянских властей заключается в том, что они, обстреливая наши территории со стороны Армении, пытаются тем самым вовлечь третьи стороны в конфликт.

Как говорит наш Президент: "Карабах - это Азербайджан!" Поэтому пожелаем нашей славной армии успехов в бою. Я уверен, что наши солдаты знают - за ними целый народ, искренние и душевные люди, которые переживают за них и желают им скорейшего возвращения домой с победой», - сказал он.

Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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