В ANAMA поступили 14 экстренных звонков о снарядах, упавших на территории районов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первого ноября 2020 года в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступили 14 звонков из Службы экстренной помощи информационного центра МВД по поводу снарядов, упавших на территорию Агджабединского, Физулинского, Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана, передает Trend в понедельник со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в связи с этим ANAMA в тесном сотрудничестве со специалистами МВД провела 17 полевых миссий в селах Гарадолаг, Гаджилар Агджабединского района, Араятлы, Алханлы, Шукюрбейли Физулинского района и городе Горадиз, селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, селе Бурудж, поселках Шах, Шихарх, Нарлыг Тертерского района и на улице Хатаи в Тертере.

«Были обнаружены часть 125-мм артиллерийского снаряда (OF-26), часть дистанционно управляемой ракеты, военный метеорологический радиопеленгатор и 41 осколок от снаряда», - говорится в сообщении.

Как отмечает ANAMA, специалисты по информированию о минной опасности провели кампанию по повышению осведомленности в целом среди 42 777 гражданских лиц.

«С 27 сентября по 1 ноября 2020 года ANAMA осуществила 894 специальных оперативных выезда в связи с 1063 оперативными вызовами», - говорится в сообщении.

В соответствии с согласованным Планом действий были проведены специальные миссии, помимо жилых районов, на территории Мингячевирской ТЭС, трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), пахотных и пастбищных угодий, обочин дорог, на территории лесов. Кроме того, специальные миссии были проведены в соответствии с Планом действий на территории школ в Агдаме, Агдаше, Агджабеди, Барде, Бейлагане, Билясуваре, Джебраиле, Геранбое, Нафталане, Физули, Тертере, Товузе, Шамкире, Гаджигабуле, Зардабе, Хызы, Огузе, Габалинском районе.

В результате этих миссий были обнаружены 1 627 единиц противопехотных мин, 276 единиц противотанковых мин, взрывчатка 460 противотанковых мин, 76 единиц детонаторов, 1 151 единица бомб типа 9Н235, 1 180 пуль различного калибра, 1 газовая граната, 20 метеорологических радиопеленгаторов военного назначения, 6 дронов, 2 схемы ракет и 640 взорванных частей ракет.

(Редактор: Натаван Эфендиева)