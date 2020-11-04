Азербайджанская армия полностью контролирует телекоммуникации Карабаха – армянский эксперт

БАКУ/Trend/ - Координатор военно-аналитического портала Razm.info Карен Вртанесян написал сегодня в Facebook о полном контроле азербайджанской армии над телекоммуникациями в зоне боевых действий, подчеркнув, что каждый звонок в Карабахе отслеживается сегодня ВС Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Вртанесян пояснил, что азербайджанская армия с помощью современных средств военной связи не только прослушивает каждый звонок в Карабахе, но и определяет место и время, откуда и когда он был сделан, и даже известна марка телефона в руках звонившего.

"Так можно зафиксировать скопление телефонов с точностью до 10-30 м. Если это фиксируется в каком-нибудь лесном массиве или ущелье, то это будет означать, что там есть скопления живой силы, и ВС Азербайджана с легкостью установят место скопления армянских военных", - сказал он.

(Редактор: Наталья Кочнева)