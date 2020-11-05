Горские евреи всегда с народом Азербайджана

БАКУ/Trend/ - С давних пор на территории Азербайджана проживают горские евреи, привнесшие собственную яркую краску в национальную палитру Республики. Культура и традиции азербайджанского и горско-еврейского народов с давних пор существуют в тесном симбиозе, взаимно обогащая друг друга. Патриотизм и преданность горских евреев Азербайджана своей родине выдержала испытание временем и широко известна даже за пределами республики.

Сохранением и развитием культуры горско-еврейского народа активно занимается созданный в 2001 году Международный благотворительный фонд СТМЭГИ. По инициативе президента Фонда Германа Захарьяева четыре года назад в Баку был создан Фонд СТМЭГИ-Азербайджан, по существу являющийся представительством центральной организации в республике. Возглавил структуру известный общественный деятель и один из лидеров горско-еврейской общины Баку Шауль Давыдов. Фонд активно поддерживает религиозные общины, образовательные учреждения и культурные организации горских евреев, действующие в Баку, Губе, Сумгайыте и в других местах, также распределяет гуманитарную помощь, ведёт просветительскую работу. Важным направлением деятельности фонда является развитие международных связей Азербайджана с Израилем и с другими государствами.

Горские евреи не остались в стороне от проблем своих земляков после вновь вспыхнувшего месяц назад конфликта вокруг Нагорного Карабаха. К сожалению, уже несколько недель в регионе ведутся активные боевые действия, приведшие к многочисленным жертвам в мирных городах и деревнях. Азербайджанский народ делает все, что в его силах, для поддержания боевого духа своей армии и для помощи пострадавшим. Исключением не стал и Фонд СТМЭГИ-Азербайджан: его сотрудники организовали передачу гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий в городах Барда и Гянджа. Осуществлению этой акции активное содействие оказала Международная ассоциация Израиль-Азербайджан(АзИз) и её председатель Вахид Байрамов. В ходе акции представитель фонда Игорь Шаулов выразил надежду, что переданная помощь окажется полезной, а также отметил, что горские евреи и в их лице Фонд СТМЭГИ-Азербайджан всегда готовы и в будущем оказывать поддержку братскому азербайджанскому народу.

(Редактор: Наталья Кочнева)