Армения капитулирует после освобождения нескольких критических узловых точек - генерал Кандемир

БАКУ/Trend/ - Армения капитулирует после освобождения нескольких критических узловых точек.

Как передает Trend, об этом заявил отставной бригадный генерал ВС Турции Осман Гази Кандемир.

«Думаю, что Армения капитулирует вскоре после освобождения еще нескольких критических узловых точек. Правда, она может это сделать не признавая официально капитуляцию, а другими способами, но это уже неважно», - сказал Кандемир в интервью азербайджанскому журналу Region Plus.

По мнению эксперта, если бы Армению не вооружали со стороны, она бы давно исчерпала свои силы. «Большую часть вооружения Армении составляют остатки советских армейских систем времен холодной войны. Часть этих запасов даже невозможно было использовать на поле боя, они так и остались на складах. Но мы увидели, что у них огромное количество ракет», - обратил внимание Кандемир.

Вместе с тем, он считает, что после заявлений Президента Ильхама Алиева число стран, поставляющих Армении оружие, станет сокращаться и постепенно сойдет на нет. «Естественно, продолжать снабжать государство, у которого уже нет экономического будущего, бессмысленно», - заключил генерал.