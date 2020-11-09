БАКУ/Trend/ - Армения признала полную потерю контроля над азербайджанским городом Шушой, который освобожден от армянской оккупации, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сказал так называемый «пресс-секретарь» незаконного режима, созданного в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, Ваграм Погосян: "Война – это тяжелые боевые действия, где нет гарантий ни успеха, ни неудач".

«Должны признаться, к сожалению, что по сей день, цепочка неудач все еще сопровождает нас, и город Шуша полностью вышел из-под нашего контроля», - сказал он.

Погосян отметил, что Армия Азербайджана находится в окрестностях Ханкенди.

(Редактор: Наталья Кочнева)