Трехстороннее заявление - это цена, которую Армения заплатила за слишком долгое продолжение войны - Мэтью Брайза

БАКУ/ Trend/ - Трехстороннее заявление, подписанное Президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации, несомненно, является величайшей дипломатической победой в истории Азербайджана.

Об этом сказал Trend во вторник экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«Это классический пример для студентов, изучающих международные отношения, того, как использовать военную силу в качестве дипломатического инструмента, чтобы изменить политические реалии и тем самым укрепить страну. По сути, соглашение, подписанное 10 ноября, включает в себя основные принципы, а также дополнительный пункт о строительстве новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана», - сказал он.

Как отметил Брайза, есть шанс, что турецкие миротворцы также могут присутствовать в регионе, что поможет установить баланс с российскими миротворцами.

«После июльских столкновений образовался дипломатический вакуум, который заполнили Россия и Турция, помогли соответствующим сторонам сесть за стол переговоров после окончания военной фазы конфликта», - сказал Брайза.

Он считает, что невключение вопроса статуса Нагорного Карабаха в данное соглашение ставит Армению в совершенно невыгодное положение: «Это было их последней возможностью. Это цена, которую Армения заплатила за слишком долгое продолжение войны».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)