Ереван оставил Карабах с демографическими проблемами

БАКУ/Trend/ - По мере того, как Вооруженные силы (ВС) Азербайджана демонстрировали успехи в освобождении районов Нагорного Карабаха и соседних территорий, в мировых СМИ все более остро звучал вопрос об обеспечении безопасности местного армянского населения. Нередко обозреватели говорили о якобы существующих рисках для армян Карабаха, оставляя за скобками обещания Баку сделать все возможное для них. Однако серьёзные проблемы, связанные с демографической политикой в этом районе, похоже, создает вовсе не азербайджанская политика.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в "Независимой газете".

Тем не менее, само понятие «армяне Нагорного Карабаха» предполагает мозаичность. Кажущаяся на первый взгляд целостной, община, на самом деле, включает в себя само армянское население, которое проживало здесь до конфликта, внутренне перемещенных лиц из других районов, «ближневосточных» переселенцев, а также различных пришлых армян. По оценкам Баку, проблема обеспечения безопасности и интеграции может касаться исключительно местного населения этого района и внутренне перемещенных лиц, но никак не приезжих, которые, по мнению азербайджанской стороны, сознательно были переселены сюда для изменения демографической карты Нагорного Карабаха в нарушение всех правовых принципов.

В результате боевых действий решение покинуть территорию Карабаха приняли фактически представители всех этих групп. Однако не всех корректно называть беженцами. Это, по правовым оценкам, точно не те люди, которые являются обладателями паспортов Республики Армения. Армянское правительство приводило в начале этого месяца статистику, согласно которой, в результате нынешнего обострения, район покинуло около 90 тысяч человек. Большинство отправилось в более безопасные районы Нагорного Карабаха или Армении. Замминистра труда и социальных вопросов Татевик Степанян приводила данные, согласно которым в Армению из Карабаха прибыли около 40 тысяч человек (при общей численности населения района в 150 тысяч человек).

Впрочем, статистика показывает различия: МИД Армении еще 24 октября называл цифру в примерно 90 тысяч человек, покинувших Карабах.

Во время боевых действий транзит из зоны конфликта был крайне затруднен. Так, с проблемами вокруг выезда из Карабаха, где шли бои, столкнулись примерно 80 журналистов, некоторые из которых были иностранцами. Причиной стало то, что ВС Армении перекрыли маршрут между Ханкенди и Арменией через Лачинский коридор. Тем не менее, жертвами халатности Еревана стало и мирное население. Известна история двух пожилых людей – 85-летней Жени Павловны Бабаян и 84-летнего Миши Мелкумяна, которые остались без какой-либо помощи во время отступления армянских сил в Гадруте. Они были обнаружены ВС Азербайджана и отправлены в Баку, где им оказали медпомощь. Спустя некоторое время азербайджанская сторона попыталась передать их вместе с военнопленными. Тем не менее, Ереван отказался забирать мужчину, вероятно, из-за тяжелого состояния.

В Баку предполагают, что армянская сторона сознательно рассчитывала на то, чтобы пожилой мужчина скончался на территории Азербайджана, и хотела превратить это в скандал. Вскоре он действительно умер.

Не секрет, что трудности возникли и у многих из тех армян, кто в 1990-е годы покинул Азербайджан и получил от Армении предложение отказаться от статуса беженца и пройти процесс «добровольной натурализации». Тем не менее, по оценкам армянских СМИ, те беженцы, которые приобрели таким путем гражданство Армении, верят в то, что натурализация стала ловушкой миграционной политики Армении. Их можно понять: надежды на то, что приобретение армянского гражданства радикально изменит их финансовое и социальное положение, не оправдались. Факт в том, что и натурализованные граждане, и беженцы по-прежнему остаются наиболее маргинализованной группой населения в Армении. В связи с этим сомневаться в том, что с аналогичными проблемами могут столкнуться и армяне, которые укрылись в Армении на фоне последних боевых действий, оснований нет.

Дополнительным катализатором проблем с беженцами станет непростая демографическая карта Карабаха. Проблема заключается в том, что Ереван заселял район не только армянами, приехавшими из Армении, но и выходцами из ближневосточного региона – Ливана и Сирии. Интересно, что после разрушительного взрыва в порту Бейрута 4 августа армянская сторона взяла курс на прием семей оставшихся без дома ливанских армян. Так, на этом фоне в Армению прибыли более 1100 армян, из которых 10-15% - дети. До самого инцидента в порту четырьмя авиарейсами прибыли еще 280 ливанских армян. В Баку считают, таким образом армянская политическая элита пыталась увеличить число «своих» людей на проблемных территориях, изменив их этнокультурный облик – в нарушение международных норм, и, в частности, Женевской конвенции 1949 года и ее протоколов.

Не случайно МИД Азербайджана еще в середине сентября выразил решительный протест сопредседателям Минской группы ОБСЕ и другим международным организациям в связи с проблемой переселения армянских семей из Ливана в Карабах. «Эта незаконная деятельность представляет собой грубое нарушение норм и принципов международного права со стороны Армении, в том числе, нарушение Женевской конвенции 1949 года и ее дополнительных протоколов, а также обязательств, взятых на себя самой Арменией, – говорилось в заявлении дипведомства. – Мы призываем международное сообщество предпринять практические шаги по привлечению к ответственности правительство Армении, которое держит азербайджанские территории под оккупацией и осуществляет незаконную деятельность на этих землях».

Не вызывает удивления доказанный многими влиятельными СМИ факт, что многие армяне арабского происхождения с началом боевых действий втянулись в военную активность. Большой поток фиксировался с сентября.

После мирной сделки по Карабаху демографический вопрос стоит гораздо острее. «Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», – гласит 7-й пункт мирных договоренностей. Не исключено, что эта формулировка относится как к армянам Карабаха, так и к азербайджанцам, которые покинули в первой половине 1990-х свои дома из-за оккупации ВС Армении. Однако имплементация этого принципа все равно требует проработки. Тем более, что Ереван вряд ли пойдет на то, чтобы повернуть вспять направление своей демографической политики в Карабахе.

Если говорить об остальных армянах, то их проблема будет решаться в рамках правового оформления и безопасности.

(Редактор: Наталья Кочнева)