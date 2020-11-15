Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара до 25 ноября
БАКУ/Trend/ - Армения передала через Россию просьбу дать время освободить Кельбаджарский район до 25 ноября.
Как сообщает Trend, сегодня на брифинге помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан дал свое согласие на это.
Он подчеркнул, что график по выводу армянских войск из Лачина и Агдама не изменился.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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