Песков об оценке Кремля итогов трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому конфликту
БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, как Кремль оценивает первые дни после подписания трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому конфликту, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.
"Нужно обращаться к военным экспертам, но, прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть", - сказал Песков.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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