Песков об оценке Кремля итогов трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ/Trend/ - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, как Кремль оценивает первые дни после подписания трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому конфликту, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Нужно обращаться к военным экспертам, но, прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть", - сказал Песков.

(Редактор: Наталья Кочнева)