Помпео заявил, что США приветствуют прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе

Американская администрация приветствует завершение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в обнародованном во вторник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты приветствуют прекращение активных боевых действий между Арменией и Азербайджаном", - подчеркивается в этом документе.