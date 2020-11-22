МККК заявил, что предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, захваченных армянами

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в воскресенье провела встречу с главой Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Арианой Бауэр в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена, в ходе встречи омбудсмен Сабина Алиева предоставила Бауэр информацию о фактах пыток и жестокого обращения с азербайджанскими военнослужащими, захваченными вооруженными силами Армении, распространенную в социальных сетях на основании реальной съемки. Было отмечено, что к сожалению, не удалось получить никакой информации о судьбе военнопленных, запечатленных на этом видео.

Омбудсмен Сабина Алиева обеспечила участие во встрече членов семей двух пленных военнослужащих. Они обратились к главе Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Ариане Бауэр в связи с обеспечением прав своих пленённых детей и возвращением их в страну.

Омбудсмен отметила, что вопрос, связанный с пленением азербайджанских солдат армянскими военными находится в центре ее внимания с первого дня, и она постоянно отправляла обращения в соответствующие международные организации.

Арина Бауэр сказала, что в рамках своего мандата она предпримет необходимые шаги по вопросам, поднятым на встрече.

(Редактор: Наталья Кочнева)