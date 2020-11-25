Арменизированы свыше 900 топонимов Азербайджана - академия наук
БАКУ /Trend/ - В Карабахе, а также в Армении арменизированы свыше 900 азербайджанских топонимов.
Об этом в среду сказал Trend директор Института языкознания Академии наук Азербайджана, зампредседателя Комиссии по географическим названиям, академик Мохсун Нагысойлу.
По его словам, список арменизированных азербайджанских топонимов уже готов.
"Он содержит названия более 21 топонима по Карабаху и свыше 700 - по Армении. Список подготовлен институтами языкознания, истории и географии и передан руководству Академии наук", - сказал Нагысойлу.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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