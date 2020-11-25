Армянам, проживающим на Кавказе

(Напоминание от известного азербайджанского врача)

Я родился у подножия Талышских гор. С тех пор, как я себя помню, мои родители, школа, окружающая среда формировали меня как честного, здорового, сострадательного человека, окружив добротой, любовью и заботой. С самого рождения я видел в своем окружении настоящих ЛЮДЕЙ, мир - солнечным, почву - плодородной, бабушек, дедушек, родных - порядочными и благородными людьми, живущими честным трудом. Мои предки были верны данному слову, искренни в дружбе и соседстве, со многими делили хлеб и свято чтили хлеб-соль. Они были щедры и гостеприимны с соседями, гостями, выделяли им под своей крышей и за своим столом самые почетные места, работали с ними плечом к плечу... К ВЕРОЛОМНЫМ же во все времена были суровы.

Я всегда считал и считаю Азербайджан и Кавказ своей Родиной. Мои родные и предки гордились тем, что мы являемся азербайджанцами и кавказцами, наше желание жить и созидать на священной азербайджанской земле, быть достойными сынами своей Родины никогда не угасало и не угаснет. Мы и в трудный час, и в благоденствии были вместе со своимисоотечественниками-кавказцами, наши заботы, проблемы, горести не сбили нас с верного пути, напротив, придавали сил идти вперед, к светлому будущему. Помню, что на дверях наших домов в деревне никогда не было замков; наши двери, наши ворота всегда были открыты. Гости, соседи, пожаловавшие к нам, всегда приходили, как в свой собственный дом. Это и по сей день так, и я думаю, что Азербайджан, пожалуй, единственная страна, где живут душа в душу тюрки, талыши, евреи, татары, лезгины, русские, грузины, курды, удины, ингилойцы, авары, молокане, цахуры...

В нашей стране десятки народов, национальностей и этнических групп, являясь гражданами Азербайджана, живут и созидают в мире и безопасности… Мы создали правовое, мультикультурное государство, где сосуществуют различные религии и конфессии, культуры, духовно-нравственные ценности мира, где уважают нормы мирного сосуществования. Мультикультурализм стал образом жизни нашего народа. Наше независимое государство и его глава - Президент Ильхам Алиев проводят политику, обеспечивающую развитие и процветание представителей различных народов и конфессий в условиях дружбы и добрососедства, в мире и согласии, и весь мир это видит, понимает, ценит и поощряет.

Сожалею, что вы, армянский народ, не увидели этого, несмотря на то, что десятки лет были соседями азербайджанцев, являющихся истинными хозяевами этого прекрасного края, которые позволили вам жить здесь, в надежде, что вы будете выращивать сады и огороды, строить, созидать... А что взамен сделали вы?.. Неужели именно такого отношения заслужил народ, сердце которого открыто нараспашку, как и двери его домов? Как можно было позариться на его земли, выжить с собственных земель народ, который жил с вами душа в душу, никогда не обделял вас заботой и любовью? Разве можно было так предать народ, в сердце которого нет ни злобы, ни зависти, который никогда не зарился ни на чужое государство, ни на чужие земли? Разве вы не знали, что Карабах – это Азербайджан, и он - родина отважных, доблестных сынов? Не знали, что в один прекрасный день сыны азербайджанского народа спросят с вас за все содеянное вами? Кому вы поверили? Чем прельстились? Вы не стали жить в мире с народом, давшим вам хлеб и кров, но чего вы добились? Кому принесли пользу ваши зверства, притязания на исключительность, зависть, злоба, грезы о «великом армянском народе»? Вы всегда, во все времена, на протяжении всей своей истории предавали своих соседей и расплачивались за это. Ваша гнилая интеллигенция, эти аганбекяны, балаяны, симоняны, бабаяны, саркисяны, багдасаряны, католикосы вашей церкви, внушая вам ложную и фальсифицированную историю, всегда кормили вас токсичными идеями и были причиной всех ваших бед и несчастий. И ваши дети, выросшие в духе ярого национализма и шовинизма, сегодня проливают кровь, совершают провокации, убийства, истребляют гражданское население, нагло глядя в глаза всему миру, совершают террор. Почему? У вас и правда нет здравомыслящей интеллигенции, адекватных религиозных деятелей? Вы действительно все еще живете смешными грезами о «величии»? Вы и правда до сих пор не понимаете, что мир уже не тот, что был 200 лет, 100 лет, 30 лет, даже 5 лет назад? Неужели прогресс, развитие, мирное сосуществование, следование нормам международного права, свободу и демократию вы видите в стремлении правдами и неправдами, любой ценой создать «Великую Армению», да еще в бесстыжей фальсификации истории? Ведь все это не несет вам никакой пользы!!! Разве вам не известно, что мы никогда и ни перед кем не склоняли голову, не прогибались, не терпели измену, ложь, лукавство? Разве вы не знаете, что мы никогда не отступались от правды и справедливости, что следы мечей храбрых сыновей нашего народа – Бабека, Кероглу – все еще остаются на наших скалах и крепостях? Разве вы не знаете, что крепость Кероглуявляется уделом потомков Кероглу? Не знаете, что каждый камень, каждую крепость нашего города Шуша, построенного в XVIII веке Панахали-ханом, ценою жизни защищали и защищают храбрые сыновья Азербайджана? Даже Гаджар был обезглавлен в этой неприступной крепости! Разве вам не известно, что 7 июля 1923 года в нагорной части Карабаха усилиями Советской империи была создана Нагорно-Карабахская автономная область, центром которой стал Ханкенди? Позже вы назвали его Степанакертом! Но жили бок о бок с нами, ели хлеб и соль нашей земли... и вероломно предали нас, поправ все человеческие ценности! Это ли ваш ответ на доброту, гостеприимство, добрососедское отношение?.. Откройте глаза, оглядитесь вокруг, посмотрите на мир!

Я врач. Ни разу в жизни я никого не спросил о его национальности. Я всегда придерживался непримиримой позиции в отношении ярого шовинизма и национализма. Моя без преувеличения священная профессия предполагает гуманное отношение, сострадание и помощь всем людям Земли, и я, по мере сил, стараюсь следовать принципам своей профессии. Но когда я вижу и слышу, что ваши шовинистически настроенные врачи, как и ваши агрессивные религиозные деятели, вместо того, чтобы заниматься исцелением и созиданием, дышат разрушительными и ложными мифами, когда вижу и слышу, что даже самые уважаемые вашистарейшины твердят о невозможности сосуществования наших народов ввиду их абсолютной несовместимости, откровенно говоря, я не нахожу слов. И ведь кто с кем не ладит, кто не совместим с соседями по региону?! И откуда в вас эта смешная мания этнического превосходства?

Я всегда думал и все еще остаюсь при этом мнении, что, как и у всех других народов, среди вас тоже есть умные и глупые, грамотные и неграмотные, талантливые и бездарные, храбрецы и трусы, жестокие и милосердные. Меня в последние годы удивляет то, что большинство из вас проявляет неуважение, надменность, кичливость по отношению к другим народам, а к тюркам у вас прямо-таки патологическая ненависть, желание уничтожить, стереть их с лица земли. Почему? Может быть, это связано с событиями 1915 года? Я думаю, что нет! Об этом говорят нераскрытые (по вашей прихоти!) страницы истории – архивы. За последние 30 лет я еще раз убедился в том, что вы открыто лжете всему миру о фактах, в неопровержимости которых я убежден, и вместо крови в ваших жилах течет фальсификация и клевета, и это не назовешь по-другому. Разумные люди мира больше не верят в ваши сказки. Мы уничтожили вашу ложь и мифы во Второй Карабахской войне и, восстановив нашу территориальную целостность в рамках международного права, освободили наши земли от вашей оккупации. Знаете ли вы, в чем секрет нашей славной победы? В нашем нерушимом единстве и солидарности! Все народы, живущие в Азербайджане, как один объединились под флагом Азербайджана! Мы стали одним единым кулаком! Каждый наш гражданин, независимо от этнической принадлежности, был горд сражаться за свою Родину под руководством Верховного Главнокомандующего! Это воистину нерушимый союз! А что сделали вы? Ваше общество и армия развалились именно из-за вашей токсичной, деструктивной идеологии! И теперь я спрашиваю вас: может хватит лгать и лукавить? Может хватит воспитывать своих детей в ненависти к тюркам? Где здравомыслящие представители вашего народа? Интересно, станет ли эта война уроком для вашей молодежи и будущих поколений, отравленных «идеологией армянства»? Задумались ли вы о том, что ваши грезы о том, что вы «избранный народ», «самый древний народ», «исключительный народ» и тому подобное - не безобидное баловство, а расизм, фашизм? Токсичная философия, которую вы внушаете своим детям с малолетства в течение сотен лет, вбиваете в их подсознание, вызывает в их душах необратимые изменения. Чтобы в детском возрасте привить ненависть к другим людям, необходимо внушить ребенку также и страх. Несмотря на то, что «внедрение подсознательно страха и ненависти», используемое различными племенами древности в целях самозащиты, было сильным оружием, в современном мире люди и общества, испытывающие эти чувства, должны быть незамедлительно массово взяты под контроль психолога и психиатра. Думаю, что это и есть ваша самая большая проблема!

Сказанное мною - вовсе не оскорбление, а совет врача. Ваша больная идеология и отравленное ею мышление действуют во вред вам в любой точке мира, и я полагаю, что это, в конечном итоге, может сделать вас общиной нон-грата, которой никто не доверяет, а вернее – всеми избегаемой общиной. Я прекрасно знаком с историей народов Кавказа, ваше место среди этих народов, ваш национальный характер, генетический код, а главное – ваша натура очевидны. Анализировать это и делать выводы – задача историков и этнографов. Но одно сегодня ясно как день – в эту массовую манию вас ввергли католикосы вашей церкви, которую вы называете «государством в государстве», токсичное армянское лобби, живущее за рубежом, и наживающиеся за их счет армянские террористические организации. До тех пор, пока эти три основных фактора будут бесчинствовать в мире, на ваше счастливое будущее очень мало надежд.

Несмотря на это, я еще раз обращаюсь к вам: вы обречены жить вместе с прекрасными кавказскими народами, ведите себя достойно, относитесь уважительно к другим народам. Если не желаете жить в мире и безопасности вместе с нами, двери открыты – можете идти на все четыре стороны. Уясните, что подло и низко предавать обычаи, традиции, культурное и духовное наследие, человека, считающегося величайшим достоянием Древнего Кавказа. Не отравляйте наши исторические территории идеологией под названием «исключительный генетический код», чуждой воде, земле, воздуху этих дивных гор, образу жизни наших людей, колоритному этносу и мультикультуральным ценностям этой страны! Не забывайте, что те, кто сеял рознь и семена ненависти между народами Кавказа, горько поплатились за это, а те, кто сеял добро и любовь, превращая эти земли в цветник, всегда пребывали в Божьей милости!

Обновленный мир требует от нас возрождения, новой и безопасной жизни, мира и спокойствия. Независимость означает созидание, а не разрушение! Независимость означает творчество, благополучие людей, общества, осознание личной ответственности; это означает думать и действовать как с учетом новых реалий нашей жизни, так и с учетом важных требований общественного развития. Этого требует НАСТОЯЩЕЕ. Мы уже предприняли важные шаги на этом пути; наша цель – созидать, строить, привнести в разрушенные вами села, поселки, города новую жизнь, новое дыхание, вести упорную, целенаправленную созидательную работу для создания новых социальных отношений. Мы построим НОВОЕ БУДУЩЕЕ. Наш Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха, как и другие народы, проживающие в Азербайджане, – наши граждане, и мы обеспечим их безопасное сосуществование с нашим народом. И поэтому, на этом сложном этапе истории, нам остается надеяться на здравомыслящих представителей вашего народа. Я хочу верить, что вы будете стремиться избавиться от безосновательной заносчивости и притязаний на исключительность, и под флагом Азербайджана, как граждане Азербайджана, будете соблюдать законы и Конституцию Азербайджана, избавитесь от токсичного груза прививаемой вам идеологии и создадите здоровую атмосферу для будущих поколений во имя процветания солнечного Кавказа.

С уважением,

Др. Рашад Махмудов,

Заслуженный врач Азербайджана,

доктор медицинских наук