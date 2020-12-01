"Associated Press" опубликовала статью о политических успехах Азербайджана в карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - "Associated Press" опубликовала статью, в которой освещается политический успех Азербайджана при возвращении территорий, оккупированных Арменией почти 30 лет назад, сообщает во вторник Trend.

В статье под названием «Азербайджан полностью возвращает земли вокруг Нагорного Карабаха» отмечается, что 1 декабря 2020 года завершилась передача Азербайджану территорий, возвращенных Арменией в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным по Карабаху при посредничестве России.

После более чем месяца военных действий с целью освобождения своих территорий от армянской оккупации Азербайджан принудил Армению к подписанию документа о капитуляции. С совместным заявлением по этому поводу выступили Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России. Договоренность о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта вступила в силу в 00:00 мск 10 ноября 2020 года.

27 сентября вооруженные силы Армении начали широкомасштабное военное наступление на позиции азербайджанской армии на линии фронта с применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. Азербайджан ответил контрнаступлением по всему фронту. Еще в июле 2020 года вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Товузского района Азербайджана. В результате ответных действий Азербайджана действия армянских ВС были подавлены. Бои продолжались и в последующие дни.

Конфликт между двумя странами Южного Кавказа начался в 1988 году, когда Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану. Вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. За соглашением о прекращении огня 1994 года последовали мирные переговоры, которые никаких результатов не принесли.