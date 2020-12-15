Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Минобороны Российской Федерации внесло изменения в карту, на которой показаны территории расположения миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend, на новой карте два села (Кёхня Таглар и Чайлаггала - ред.) в Джебраильском районе снова показаны как территории, находящиеся под контролем армии Азербайджана.