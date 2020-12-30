Карабах может стать самым высокодоходным регионом Азербайджана - Олег Кузнецов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - 2020 год золотыми буквами вписан в историю Азербайджанской Республики. Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия освободила наши исконные земли от оккупации.

В интервью Trend российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов рассказал о роли исторического события и значимости Победы Азербайджана для развития нашей страны.

- Олег Юрьевич, какова значимость Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне для развития страны и расширения сотрудничества с другими странами?

- Я думаю, что победа в войне с Арменией для Азербайджана прежде всего важна как мощный фактор гражданской мобилизации, когда к жизни и созидательной деятельности оказалась высвобождена энергия народных масс. Сегодня сотни тысяч азербайджанцев готовы вкладываться в восстановление своих родовых сел на освобожденных от оккупации территориях, приводить в Азербайджан иностранные инвестиции, чтобы возродить к жизни ранее захваченные и дотла разоренные армянами земли. С 18 ноября по 23 декабря я был в Азербайджане, выезжал в Карабах, и своими собственными глазами видел всю ту мерзость запустения, когда целые города разбирались на строительные материалы, которые продавались в Иран. Я более чем уверен, что половина новостроек Северного Ирана сделана из азербайджанского пиленого камня и обустроена азербайджанскими же окнами, подоконниками, дверями, трубами, водогреями и даже мебелью. Мне в Москве и других городах России приходится часто и много говорить с российскими бизнесменами, являющимися беженцами из Агдама, Физули и других, находившихся под оккупацией районов, бизнес которых имеет многомиллионные обороты и в рублях, и в долларах. И с кем бы я не говорил, каждый готов отстроить заново хотя бы свой родительский дом, а многие готовы восстанавливать целые села и просят меня пролоббировать такое их желание у властей Азербайджана. Победа над Арменией спровоцировала готовность притока значительного объема иностранных инвестиций от азербайджанской диаспоры и ее бизнес-партнеров из самых разных стран мира.

Второй важнейший результат победы в войне с Арменией - это консолидация гражданского общества в вашей стране. После 10 ноября 2020 года стало модно быть гражданином Азербайджана, причем тут надо обязательно подчеркнуть именно статус гражданственности - стало модно быть именно гражданином Азербайджана, а не азербайджанцем как таковым. Важен дух личной политической принадлежности к стране-победительнице, а не этническая индентификация, и я более чем уверен, что многие из тех граждан Азербайджана, кто размышлял об эмиграции в поисках более лучшей социально-экономической доли, теперь решат связать свою жизнь с исторической родиной, чтобы работать на ее развитие и процветание. Победа в войне сократит отток людских ресурсов и капиталов из Азербайджана, поскольку внутренние инвестиции будут явно более привлекательными для граждан страны, чем внешние. И это будет обусловлено не только ожиданием экономической выгоды, но и чувствами патриотизма и гражданственности, которые сейчас у населения Азербайджана очень сильны.

- По Вашему мнению, каким потенциалом обладают освобожденные территории Азербайджана?

- К сожалению, я не экономист, чтобы профессионально ответить на этот вопрос, информацию об этом я черпаю только из средств массовой информации и личного общения с жителями Карабаха, которые были вынуждены покинуть свои дома 30 лет назад. Мне известна информация о высоком сельскохозяйственном потенциале Карабаха - садоводстве, виноградарстве, растениеводстве, животноводстве. Сельское хозяйство - это та отрасль экономики, которая может быть восстановлена при минимуме инвестиций в максимально короткий срок - от трех до пяти лет. Говорят, что за счет Карабаха через 5 лет Азербайджан сможет вдвое увеличить экспорт сельхозпродукции в Россию, а через 10 лет — втрое.

Также мне известно, что Карабах богат рудными полезными ископаемыми - золотом, кобальтом, медью, марганцем, что может стать сырьевой основой для развития цветной металлургии и производства микроэлектроники в Азербайджане. Естественно, технологическая основа добычи полезных ископаемых на большинстве из них нарушена, потребуется дорогостоящая реконструкция, но в данном случае игра стоит свеч, так как вслед за восстановлением горнорудной отрасли выстроится цепочка новых производств — металлургии, электроэнергетики, машиностроения, после чего Азербайджан перестанет быть страной с избыточными трудовыми ресурсами, и большинству его граждан найдется работа на родине, а не за ее пределами.

Также я слышал о наличии месторождений нефти и газа в Карабахе, правда, не таких больших по объему, как на Каспии, но вполне достаточных для обеспечения местных потребностей. Этот фактор существенно снизит затраты на производство собственно Карабахской продукции и, следовательно, ее себестоимость, поэтому Карабах может стать самым высокодоходным регионом Азербайджана. Восстановление железнодорожного сообщения через Карабах позволит развить транспортно-логистическую составляющую экономики всего Южного Кавказа, запустить новые механизмы международной экономической интеграции.

- Олег Юрьевич, мультикультурализм в нашей стране имеет глубокие исторические корни. По Вашему мнению, как политика мультикультурализма помогает Азербайджану в развитии и налаживании внешнеполитических отношений?

- Мультикультурализм как стержневая основа официальной государственной азербайджанской идеологии возник и сформировался в условиях активного военно-политического противостояния с Арменией, государственной идеологией которой является воинствующий национализм, замешанный на идеях и идеологемах нацистского приспешника Гарегина Нжде. Я лично хорошо знаком с ректором Азербайджанского университета языков Кямалом Абдуллаевым, в прошлом - государственным советником по вопросам мультикультурализма, который начал продвигать его идеологию сначала во власть, а потом в общество, чтобы заполнить тот вакуум, который случился после поражения вашей страны в Первой Карабахской войне. По мере своих скоромных сил и возможностей я помогал ему в этом деле, сообщая о событиях и идеях в мировой научной жизни в этой области, поэтому был свидетелем того, как в общем-то абстрактная теория мультикультурализма со временем превращалась в практику политической жизни Азербайджана, органически вписываясь в нее.

Мультикультурализм для ментальности азербайджанского общества не был чем-то искусственно привнесенным извне и навязанным через системы государственной пропаганды, его идеология полностью соответствовала духу и исторической традиции азербайджанского народа, поэтому он так прекрасно прижился на азербайджанской национальной почве.

После обретения независимости Азербайджан испытал на себе два мощнейших потока культурного влияния - тюркской исламской традиции и традиционного для него европейского воздействия через русскоязычную и англоязычную культуры. Особенность азербайджанского, я бы сказал даже более конкретно — бакинского социума заключалась в том, что со времен нефтяного бума середины 1800-х годов и строительства через Азербайджан железной дороги в Иран ваша страна вот уже без малого 200 лет является перекрестком культур и цивилизаций, для которой мультикультурализм - это естественное состояние, составная часть национальной ментальности, что открывает перед Азербайджаном самые широкие возможности своего представительства на международной арене.

Мы прекрасно знаем, что в вашей стране традиционно проводятся под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО Бакинский международный гуманитарный форум и Форум министров культуры христианских и мусульманских стран, в результате чего в системе международных отношений за Азербайджаном закрепилась репутация с демократическим политическим режимом. Даже США, не отличающиеся, скажем прямо, особой любовью к вашей стране, и те пару недель назад включили Азербайджан в список стран, где реально присутствует свобода совести и вероисповедания. Так что мультикультурализм - это реальный инструмент международной политики вашей страны.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)