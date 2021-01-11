Трехсторонние договоренности по Карабаху последовательно реализуются – Путин

БАКУ/Trend/ - Трехсторонние договоренности по Карабаху последовательно реализуются.

Как сообщает Trend, об этом в ходе трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле сказал Президент России Владимир Путин.

«Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы ОБСЕ наши действия. Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», - сказал Президент РФ.

Как отметил Путин, для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент, созданы системы эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня: «В зоне ответственности российских миротворцев действуют 23 наблюдательных поста, еще четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная».