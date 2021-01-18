Некоторые заявления армянских официальных лиц, наверное, вызывают напряженность – Лавров

БАКУ/Trend/ - Некоторые заявления армянских официальных лиц, наверное, вызывают напряженность.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции по итогам 2020 года сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Я считаю, что лучше было бы этого избежать. Слово становится материальной силой. В данном случае слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой", - добавил он.

Глава МИД России отметил, что до того, как началась 44-дневная война, звучали эмоциональные заявления - "новая война, новые территории".

О "новой войне и новых территориях" говорил еще задолго до боевых действий тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян.





