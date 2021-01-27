Бюро ПАСЕ не одобрило инициативу дискуссии по вопросу возвращения армянских военнопленных из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы не стало обсуждать вопрос возвращения армянских военнопленных из Азербайджана, сообщает Trend в среду со ссылкой на армянские СМИ.



Как отмечается, Бюро ПАСЕ не одобрило эту дискуссию, удовлетворив обращение азербайджанской делегации.