Россия и Иран обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Россия и Иран подчеркнули важность достижения долгосрочного политико-дипломатического урегулирования в Карабахе и рассмотрели роль стран региона, которую они могут сыграть в этом процессе. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Обсудили обстановку в Нагорном Карабахе с учетом посреднических усилий России, которые позволяют поддерживать устойчивое прекращение огня. Мы подчеркнули важность преодоления последствий конфликта и в целом достижения его долгосрочного политико-дипломатического урегулирования на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов и рассмотрели ту роль, которую могут сыграть страны региона в этом процессе", - сказал глава МИД РФ.