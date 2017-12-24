Филип Вуянович: В стремительно меняющемся сегодняшнем мире Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева доказал, что является фактором стабильности

БАКУ /Trend/ - Президент Черногории Филип Вуянович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Президент. Рад передать Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю дня рождения.

В стремительно меняющемся сегодняшнем мире Азербайджан под Вашим руководством доказал, что является фактором стабильности. Приверженность Вашей страны к решению вопросов в рамках международных структур посредством диалога является совершенной моделью для других. Одновременно Ваше государство смогло обеспечить долгосрочное благосостояние для народа.

Пользуясь этой возможностью, хочу отметить, что особо ценю совершенные и продолжающие укрепляться связи между Черногорией и Азербайджаном, и выражаю Вам от имени всех нас в Черногории признательность за вклад в расширение сотрудничества между двумя странами.

Уважаемый Президент, желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на высшем государственном посту.

Прошу принять заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

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