Азербайджан играет важную роль в сохранении стабильности в регионе – экс-президент Латвии

28 декабря 2017 08:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан играет важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе, сказала Trend экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга.

«Азербайджан занимает чрезвычайно важное геополитическое место в Кавказском регионе и играет значимую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе», - сказала Вике-Фрейберга.

По ее словам, будучи нефтедобывающей страной, Азербайджан направил свои доходы от продажи природных ресурсов на улучшение инфраструктуры и благосостояния народа.

Вике-Фрейберга также подчеркнула наличие уникальной атмосферы толерантности в Азербайджане.

«Азербайджан, где большинство населения - мусульмане, отличается способностью сохранить светское государство, обеспечивающее свободу вероисповедания, толерантность и мирное сосуществование представителей разных конфессий», - сказала она.

Вике-Фрейберга отметила, что в Азербайджане, где продолжается успешное и стремительное развитие, образование остается одним из главных приоритетов государства.

«Таким образом страна обеспечивает способность своего населения приспосабливаться к быстро меняющемуся миру и продолжать развитие», - сказала она.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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