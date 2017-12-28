В Азербайджане ведется работа над новым орфографическим словарем

28 декабря 2017 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на уровне магистратуры начали подготовку специалистов по ивриту, латинскому и даже армянскому языку, сказал в четверг на собрании Языковой комиссии вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Хабиббейли.

По его словам, в НАНА провели большую работу по вопросу использования и пропаганды азербайджанского языка. Говоря о подготовке нового орфографического словаря азербайджанского языка, Хабиббейли сказал, что словарь будет подготовлен на основе правил орфографии, разработанных академией. Последняя версия уже отправлена членам Комиссии по орфографии.

Хабиббейли предложил разработанные НАНА правила орфографии опубликовать в газете «Наука», чтобы они были представлены обществу.

Хабиббейли также посчитал важным подготовку нового орфоэпического словаря.

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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