Стала известна повестка заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - ЕС огласил повестку заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан, которое состоится 9 февраля, говорится в четверг в сообщении на официальном сайте ЕС.

На встрече, председателями на которой будут верховный представитель ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, стороны обсудят нынешнее состояние отношений в рамках программы «Восточное партнерство» и Европейской политики соседства.

В ходе обсуждений также будут затронуты такие вопросы, как текущие переговоры по всеобъемлющему двустороннему соглашению ЕС-Азербайджан, экономическое и торговое сотрудничество и экономические реформы в Азербайджане.

Члены Совета сотрудничества обменяются взглядами по энергетическому сотрудничеству, включая рассмотрение вопросов касательно "Южного газового коридора".

Будут также затронуты переговоры по соглашению о гражданской авиации.

Мамедъяров и Могерини также обсудят политические вопросы, такие как демократия, верховенство закона и права человека. Стороны также коснутся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и ряда других региональных вопросов.

В ноябре 2016 года Совет Европы принял мандат для Еврокомиссии и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности на обсуждение всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном от имени ЕС и стран-членов.

Двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, подписанного в 1996 году и вступившего в силу в 1999 году.

Новое соглашение призвано заменить документ 1996 года и уделить особое внимание совместным целям и вызовам, стоящим перед ЕС и Азербайджаном сегодня.

Ранее обе стороны высказали надежду на подписание начального соглашения по гражданской авиации в 2018 году. Создание общей авиационной зоны – инициатива Еврокомиссии, направленная на открытие и интеграцию авиационных рынков, что, в свою очередь, приведёт к созданию новых возможностей для потребителей и операторов и, что самое главное, привнесению высоких стандартов в обеспечение безопасности полётов, а также управление воздушным движением.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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