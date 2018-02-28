МИД: Изменяя демографическую ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана, Армения грубо нарушает обязательства по международному гумправу

БАКУ /Trend/ -Изменяя демографическую ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана, расселяя там сирийских армян, а также незаконно осуществляя экономическую и иную деятельность на данной территории, Армения грубо нарушает обязательства, взятые на себя на основе международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером в рамках визита в офис ООН в Женеве.

В ходе встречи было выражено удовлетворение в связи с развитием сотрудничества между Азербайджаном и МККК, продолжающимся уже на протяжении более чем 20 лет. Стороны также провели обмен мнениями по работам, осуществленным в рамках этого сотрудничества, а также перспективам расширения связей. Была дана высокая оценка содействию и помощи, оказанным Азербайджану со стороны МККК, отмечено, что Комитет является важным партнером для нашей страны.

Коснувшись гуманитарных аспектов военной агрессии Армении против Азербайджана, Эльмар Мамедъяров довел до сведения необходимость освобождения Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, незаконно взятых в заложники армянской стороной во время посещения ими своих родных земель в июле 2014 года.

Была также дана положительная оценка гуманитарной поддержке, оказываемой МККК населению, проживающему в прифронтовой зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в частности, деятельности по сбору биологических образцов у семей без вести пропавших лиц. Стороны подчеркнули важность продолжения такого рода усилий в рамках эффективного взаимодействия.

Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МККК.

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