Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу МИД Ирана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф передал главе государства приветствия Президента Ирана Хасана Рухани. Зариф выразил удовлетворение четырехсторонней встречей глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии в Баку.

Коснувшись работы совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии, Мохаммад Джавад Зариф сказал, что деятельность этой комиссии принесла очень хорошие результаты, и отметил, что в ближайшее время будут подписаны важные документы по сотрудничеству в экономической сфере.

Президент Ильхам Алиев отметил важность встречи министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии в Баку с точки зрения регионального сотрудничества. Глава государства с удовлетворением подчеркнул успешные результаты работы совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии.

Была выражена уверенность в том, что визит в ближайшее время Президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Ирана Хасана Рухани, попросил передать свои приветствия Президенту Ирана.

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