Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Бардинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Муганлы-Корпюсындыран в Бардинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дроги Муганлы-Корпюсындыран, соединяющей девять населенных пунктов, в которых проживают 13 тысяч человек населения, из средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, предусмотренных в разделе расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2018 год, Государственному агентству «Азербайджанские автомобильные дороги» будут выделены семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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