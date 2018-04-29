В Армении "бархатная революция", а Затулин по-прежнему про Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Несмотря на отставку лидера «карабахского клана» Сержа Саргсяна, его ставленники все еще упорно цепляются за власть.

Клан проиграл улице и готовит почву для «побега с тонущего корабля» в Москву. Задумываясь о своем будущем, они с воодушевлением встретили российскую делегацию, в том числе заместителя главы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. Будущее «карабахского клана» теперь зависит от попытки Кремля договориться с лидером протестов Николом Пашиняном. Власти РФ предложили ему встретиться, и «уличный лидер» благосклонно сказал «да» на предложение великой державы.

Теперь преданный боец за "великую" Армению, защитник фашистского героя-террориста Нжде, любимчик армянских сепаратистов, тюркофоб Затулин с трепетом в душе ожидает встречи с лидером «революции» или переворота, а вероятнее всего армянского майдана -Пашиняном. Однако, даже будучи в Ереване в период безвластия и обеспокоенности Москвы будущим выбором Армении, Затулин не может забыть Азербайджан.

Так, российское издание «Спутник-Армения» опубликовало его слова, сказанные в Ереване: «Азербайджану выгодно, чтобы кризис в Армении был затяжным, и он вряд ли пойдет на военную авантюру в Карабахе». Далее Затулин, наибольшее внимание уделив военным столкновениям в апреле 2016 года, сказал, что «именно азербайджанская сторона, именно Алиев по своим внешним и внутренним причинам решили пойти на эскалацию в зоне конфликта».

В этой связи уместно было бы отметить, что именно благодаря неуклюжим и неуместным заявлениям продажных политиков типа Затулина Россия теряет свой авторитет среди друзей. Находясь в Армении, он не смог выдавить из себя ни одного критического слова в отношении разорившего страну Саргсяна. Но при этом вспомнил Азербайджан и его руководителя. Хотя причем тут они?Ведь феноменом ненависти населения Армении к «карабахскому клану» и лично Саргсяну Москва обязана деятелям типа Затулина, которого экс-премьер успел одарить многочисленными ценными подарками и высокими наградами.

Результаты этой дружбы мы видим на улицах Еревана. Каков заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Затулин, таковы сегодняшние Армения и СНГ, таков и процесс евразийской интеграции и таковы связи с соотечественниками. Сидите, Константин, и ждите, может быть, уличный бунтарь Никола, вернувшись из района, вас примет. Вы это заслужили!

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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