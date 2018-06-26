Военный парад в Азербайджане: армянам следует сделать выводы

26 июня 2018 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Военный парад, прошедший во вторник в Азербайджане, произвел неизгладимое впечатление.

Об этом написал во вторник глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Твиттер.

«Забавно было познакомиться с рядом последних комментариев, которые сотрудники МИД Армении опубликовали на своих профилях в Твиттер. Это доказывает, что парад произвел неизгладимое впечатление. Ну что же, делайте выводы товарищи армяне. Хорошо смеется тот, кто смеется последним»,- написал Гаджиев.

Отметим, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил. И сегодня в Баку на площади Азадлыг прошел военный парад в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

За военным парадом наблюдали Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы, военные атташе зарубежных стран в нашей республике, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывшие в нашу страну в связи с юбилейным мероприятием, ветераны и представители общественности столицы.

В параде участвовали около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрировалось более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовали около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

(Автор: Ляман Зейналова)

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