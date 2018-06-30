В Совете Европы представитель Азербайджана - вице-президент СЕПЕЖ награждает Германию и Финляндию (ФОТО/ВИДЕО)

30 июня 2018 11:26 (UTC+04:00)

В Страсбурге, наряду с заседанием Парламентской Ассамблеи Совета Европы [27-29 июня], прошло очередное пленарное заседание Европейской комиссии по эффективности правосудия (СЕПЕЖ).

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, данное заседание совпало с празднованием 15-летия создания СЕПЕЖ, которое широко отмечалось на европейском пространстве.

Во время данного мероприятия представителю Азербайджана – вице-президенту комиссии, судье Рамину Гурбанову - было поручено проведение церемонии награждения от имени Совета Европы представителей Германии и Финляндии.

На фото: Вице-президент Рамин Гурбанов и глава Департамента Федерального министерства юстиции Германии Матиас Хегер

На фото: Вице-президент Рамин Гурбанов и заместитель Министерства юстиции Финляндии Кари Самули Киесилайнен

На мероприятии к награждению были представлены страны, представители которых эффективно и беспрерывно участвовали в работе по совершенствованию юстиции в Европе на протяжении 15 лет. Таковыми являются представители пяти стран – Германии, Финляндии, Андорры, Венгрии и Литвы.

В заседании участвовали представители 47 стран-участниц Совета Европы и руководители различных международных организаций, специализирующихся в сфере правосудия.

На открытие данного мероприятия были приглашены официальные лица Совета Европы и Европейского союза. Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриеля Баттани-Драгони, объявив заседание открытым, поздравила всех участников с достижениями, которые были достигнуты в течение пятнадцатилетней деятельности.

Европейская комиссия по эффективности правосудия (СЕПЕЖ) была создана в 2002 году в качестве специализированной структуры Совета Европы в сфере юстиции, судебной системы, прокуратуры и адвокатуры. Будучи одной из самых авторитетных и компетентных структур Совета Европы, комиссия оказывает содействие европейским государствам в работе по повышению эффективности и качества системы правосудия на европейском пространстве и приведению их систем в соответствие со стандартами и нормами Совета Европы.

В мероприятии также участвовали представители Постоянного представительства Азербайджанской Республики в Совете Европы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нужно отказаться от двойных стандартов в отношении Азербайджана - Ганира Пашаева
Политика 25 июня 16:20
Совет Европы назвал заявление МИД Армении вздором
Политика 20 июня 12:59
МИД Армении занимается глупостями - политолог
Политика 19 июня 12:54
МИД Армении сорвал маску с генерального секретаря Совета Европы
Политика 18 июня 15:46
TAP - не внутреннее дело Италии, а общеевропейский проект - директор Центра стратегических исследований
Энергетика 9 июня 12:00
ЕС назвал перспективные сферы для экономического сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 31 мая 07:00
ЕС назвал перспективные сферы для экономического сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 30 мая 14:08
Москва не хочет доводить дело до приостановки членства в Совете Европе
Россия 25 апреля 20:27
В СЕ могут принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет
Европа 24 апреля 18:38
МИД РФ: Отношения с Советом Европы переживают самый трудный момент за 20 лет
Россия 23 апреля 12:06
Новый комиссар Совета Европы по правам человека рассказала о своих планах
В мире 3 апреля 02:17
СЕ может сократить число миссий по наблюдению за местными выборами
Европа 27 марта 15:15
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку
Общество 2 марта 13:13
США поддержат Азербайджан в реформировании сферы юстиции
Политика 13 февраля 12:43
В Азербайджане улучшат систему мониторинга данных о фермах
Бизнес 25 января 17:47
В Азербайджане уделяется большое внимание развитию традиций толерантности – Совет Европы
Общество 20 января 23:18
Коммерческая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана порождает уголовную ответственность - Еврокомиссия
Политика 25 ноября 2017 02:05
Миятович вошла в список кандидатов на пост комиссара СЕ по правам человека
В мире 24 ноября 2017 12:08