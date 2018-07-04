Азербайджан представит на сессии ПА ОБСЕ проект резолюции по развитию транспортных сетей

4 июля 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Группа депутатов во главе с вице-спикером Милли Меджлиса (парламента), руководителем азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Бахар Мурадовой 6 июля примет участие в ежегодной сессии организации в столице Германии Берлине, говорится в сообщении Милли Меджлиса, распространенном в среду.

В составе делегации - вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Ульвия Агаева, Таир Миркишили, Эльшад Гасанов и Кямран Набизаде.

На заседании постоянной комиссии структуры будет утверждена повестка сессии, заслушаны отчеты о деятельности спецпредставителей, рассмотрены предложения о внесении изменений в процедурные правила.

В комитетах организации будут обсуждаться вопросы по обязательствам ОБСЕ в военно-политической сфере, путям решения конфликтов, борьбе с терроризмом, климатическими изменениями, влиянию конфликтов на окружающую среду, развитию цифровых технологий, правам человека в чрезвычайных ситуациях, правам беженцев и мигрантов.

На сессии пройдут обсуждения по теме «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов».

На мероприятии азербайджанская сторона представит проект резолюции «Развитие транспортных сетей, в том числе укрепление взаимосвязей в регионе ОБСЕ посредством восстановления Великого шелкового пути".

На заседании также будет принят ряд резолюций.

Члены азербайджанской делегации выступят по обсуждаемым вопросам, выскажут свое мнение.

Визит завершится 13 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Георгий Церетели: ОБСЕ намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в преодолении вызовов, препятствующих миру и благополучию в регионе
Политика 30 мая 17:14
Визиты представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха во Францию и США мешают переговорному процессу - вице-президент ПА ОБСЕ
Политика 16 апреля 23:29
Азербайджан примет участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ
Политика 14 апреля 10:10
Депутаты от Португалии и Швейцарии возглавят миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 6 апреля 04:03
TRACECA готова сотрудничать с Группой поддержки проекта "Шелковый путь" при ПА ОБСЕ - генсек
Бизнес 13 марта 14:47
Проект "Шелковый путь" даст толчок сотрудничеству между Монголией и Азербайджаном - МИД
Бизнес 13 марта 13:04
Лента новостей
В Армении возобновили дело против племянника экс-президента Саргсяна
Армения 19:10
В Азербайджане презентовано мобильное приложение "Карабах"
Политика 18:54
В Турции объявлены окончательные итоги выборов
Турция 18:42
ООН: Рохинджа продолжают покидать Мьянму из-за произвола властей страны
В мире 18:40
Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергосистеме Азербайджана (ФОТО)
Политика 18:36
В ряде учреждений Азербайджана не будет распространяться запрещенная для детей информация
Общество 18:16
Али Гасанов: На фоне вчерашних событий абсолютное большинство в Азербайджане с честью вышло из этого испытания
Политика 18:15
Узбекистан внедряет в экономику технологию блокчейн
ИКТ 18:13
Узбекистан внедряет электронные визы
Туризм 18:08