Президент Ильхам Алиев поздравил российского коллегу

16 июля 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил Президента Владимира Путина.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и весь народ России с успешным проведением ХХI чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира стал поистине незабываемым спортивным праздником для всех поклонников этого самого популярного вида спорта, для миллионов болельщиков.

Завершившееся мировое первенство в России по праву войдет в историю чемпионатов как пример идеальной организации, подготовки и проведения подобных турниров, ярко продемонстрировав великую силу спорта, которая сближает народы, укрепляет дружбу и сотрудничество.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов, а всем россиянам – мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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