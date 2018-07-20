Президент Ильхам Алиев поздравил Короля бельгийцев Филиппа

20 июля 2018 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем бельгийцам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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