Месседжи Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой на встрече с участниками заседания глав МВД стран СНГ очень важны - эксперт

23 июля 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Баку очень важно с точки зрения современных реалий Азербайджана.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев.

По его словам, политическое руководство Азербайджана смогло достичь в стране стабильности и безопасности.

«И поэтому проведение заседания в Баку логично. Месседжи Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой на встрече с участниками заседания очень важны. Особенно важно информирование гостей о достижении больших успехов благодаря стабильности и спокойствию в стране. Мехрибан Алиева также довела до сведения участников заседания, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. За последние 25 лет семь миллиардов манатов из государственного бюджета было потрачено на улучшение условий жизни граждан, ставших вынужденными переселенцами в результате армянской оккупации», - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что несмотря на это, достигнутые Азербайджаном большие успехи, стабильность в стране исходят из поддержки, оказываемой обществом политическому руководству страны.

«Если бы территории Азербайджана не были оккупированы, страна достигла бы еще больших успехов. На оккупированных территориях Азербайджана остались и природные богатства. Мехрибан Алиева призвала участников заседания к совместной борьбе против действий компаний, присваивающих природные богатства Азербайджана на оккупированных территориях», - добавил Айдын Гулиев.

Главный редактор отметил, что в результате достигнутой стабильности Азербайджану удалось доказать миру оккупацию своих территорий.

«Донесение данного факта до участников заседания очень важно для Азербайджана», - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст. Рауф Гулиев)

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