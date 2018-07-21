Уничтожен еще один из преступников, связанных с событиями в Гяндже (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Багиров Анар Ислам оглу - участник организованной преступной группировки, замешанной в ряде тяжких преступлений в Гяндже, был уничтожен специальной оперативной группой Службы госбезопасности Азербайджана в результате оказанного им вооруженного сопротивления.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, распространенном в субботу.

В связи с совершенными третьего и десятого июля преступлениями в Гяндже в результате совместно проведенных интенсивных и безотлагательных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще восемь человек, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде ареста.

"20 июля было установлено, что ранее судимый Анар Багиров, являющийся одним из активных членов организованной группировки, совершивший тяжкие преступления в Гяндже и находившийся в близких отношениях с Юнисом Сафаровым, скрывался в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку. Он находился в розыске в качестве подозреваемого по соответствующим статьям УК по уголовному делу в связи с событиями в Гяндже", - сказано в сообщении.

Как говорится в сообщении, Багиров был уничтожен в качестве ответной меры во время оказания им вооруженного сопротивления. Во время осмотра места происшествия и трупа у Анара Багирова нашли пистолет Макарова и боеприпасы к нему, которые были изъяты в качестве доказательств.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью полного установления круга лиц, совершивших преступление.

Напомним, что третьего июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время, в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, восемь человек были объявлены в розыск.

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