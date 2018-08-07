Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт и реконструкцию мечети Тезепир

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по проведению ремонтно-восстановительных работ и работ по реконструкции в комплексе мечети Тезепир.

Согласно распоряжению, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента на проведение ремонтно-восстановительных работ и работ по реконструкции в комплексе мечети Тезепир будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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