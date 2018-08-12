Президент Ильхам Алиев: Грузоперевозки по маршруту Север - Юг через территорию Азербайджана выросли в 100 раз

БАКУ/Trend/ - Грузоперевозки по маршруту Север - Юг через территорию Азербайджана выросли в 100 раз. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в воскресенье на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау.

Как отметил глава государства, Азербайджан также играет важную роль в создании и развитии международного транспортного коридора Север - Юг.

«Мы придаем большое значение этому проекту. На территории Азербайджана все работы для его реализации завершены. В прошлом году по маршруту Север - Юг через территорию Азербайджана перевезено 1700 тонн, а только за 7 месяцев этого года – 175 000 тонн грузов. Это означает более 100-кратное увеличение объема грузоперевозок в сравнении с прошлым годом»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как подчеркнул глава государства, Азербайджан располагает на Каспии флотом из более чем 260 судов.

«Часть этих судов играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного транзита грузов. В 2013 году в Азербайджане был сдан в эксплуатацию судостроительный завод, отвечающий самым современным технологическим стандартам. На этом заводе могут производиться суда всех видов, в том числе грузовые суда, танкера, военные корабли, суда, используемые в нефтегазовых операциях. До сих пор построены и сданы в эксплуатацию десятки судов, отремонтировано около 100 судов. Сданное в эксплуатацию в 2017 году судно «Ханкенди» стоимостью около 400 миллионов долларов США является одним из 10 существующих в мире подобных судов, построенных в соответствии c самыми высокими международными стандартами. Считаю, что прикаспийские страны могут воспользоваться возможностями этого завода»,- сказал Президент Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.